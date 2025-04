Rebud KPR Ostrovia w półfinale ORLEN Superligi

Ostrowianie wygrali pierwszy mecz 32:31. Następnie lepsi okazali się gdańszczanie, którzy triumfowali po rzutach karnych przed własną publicznością. O wszystkim miał więc zdecydować ostatni mecz.



Do przerwy PGE Wybrzeże prowadziło 16:13. W drugiej części gry więcej do powiedzenia mieli jednak gospodarze, którzy dzięki wygranej 29:27 awansowali do półfinału ORLEN Superligi. Ich rywalem będzie Industria Kielce

Trzeci mecz ćwierćfinałowy: Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. - PGE Wybrzeże Gdańsk 29:27 (13:16)

Stan rywalizacji play off (do dwóch zwycięstw): 2-1 dla Rebud Ostrovii, która awansowała do półfinału. Ich rywalem będzie Industria Kielce.

Najwięcej bramek: dla Ostrovii - Kamil Adamski 9, Artur Klopsteg 5, Marek Szpera 3, dla Wybrzeża - Mikołaj Czapliński 7, Patryk Niedzielenko, Mateusz Góralski, Ionut Stanescu po 4.