Szymon Marciniak doceniony. Polak posędziuje w... Albanii

- Chcieliśmy, aby finał poprowadził jeden z najlepszych arbitrów świata. Wybór padł na Szymona Marciniaka. Jesteśmy przekonani, że Marciniak to posędziuje tak, żeby nie było wątpliwości co do triumfatora - powiedział prezes Albańskiego Związku Piłki Nożnej Armand Duka.

Najbliższe dwa tygodnie to spore wyzwanie dla polskiego arbitra. 2 maja będzie prowadził finał Pucharu Polski na Stadionie Narodowym, w którym zmierzą się Pogoń Szczecin z Legią Warszawa.

Będzie to czwarty finał Pucharu Polski w jego karierze. Pierwszy poprowadził w 2013 roku.

JC, PAP