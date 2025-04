Zwrot akcji ws. Arkadiusza Milika! Co z przyszłością Polaka?

Obecny sezon dla Arkadiusza Milika jest do zapomnienia. Ze względu na problemy zdrowotne Polak nie wystąpił w żadnym spotkaniu. 7 czerwca zeszłego roku podczas towarzyskiego meczu Polski z Ukrainą napastnik doznał kontuzji łąkotki i musiał przejść dwie operacje. Następnie wrócił do Turynu na rehabilitację, ale znów pojawiły się kłopoty. W styczniu nabawił się urazu łydki, a w marcu kolejnej mięśniówki.

Przez cały ten czas włoskie media zgodnie informowały o tym, że Milik opuści Juventus po zakończeniu trwającej kampanii. Teraz jednak Alfredo Pedulla przekazał sensacyjne wieści. Mowa o zwrocie akcji w sprawie przyszłości Polaka. Obecny kontrakt 31-latka ze "Starą Damą" obowiązuje do czerwca 2026. Napastnik ma przedłużyć umowę o jeszcze jeden rok i udać się na wypożyczenie. Jego zarobki zostaną obniżone z 3,5 do 1,75 miliona euro.

Pozycja napastnika w Juventusie jest bardzo mocno obsadzona. Już wcześniej o sile ekipy z Włoch stanowił Dusan Vlahović, natomiast w zimie do drużyny dołączył jeszcze Randal Kolo Muani, który przeniósł się z PSG. W marcu obu zawodników chwalił trener "Starej Damy" - Igor Tudor.

- Vlahović ma wszystkie cechy zawodnika ze światowego topu. Jest liderem, ma klasę i jesteśmy w momencie, kiedy on też chce się odrodzić. On i Kolo Muani mogą grać razem lub na zmianę. Wczoraj poznałem Kolo, cieszę się, że go mam - mówił chorwacki szkoleniowiec.