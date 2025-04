Gdzie obejrzeć dokument "Adrian Siemieniec: Sztuka balansu"?

Adrian Siemieniec to jeden z najlepszych szkoleniowców młodego pokolenia. "Polski Nagelsmann" poprowadził Jagiellonię Białystok do historycznego mistrzostwa Polski oraz do ćwierćfinału Ligi Konferencji UEFA. Premiera filmu dokumentalnego o 33-letnim trenerze "Adrian Siemieniec: Sztuka balansu" już w czwartek o godzinie 16:00 w Polsacie Sport 2.