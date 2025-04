Jest to trzeci mecz drużyn w ramach tej fazy. Seria play-offów Euroligi rozgrywana jest do trzech zwycięstw. Wyłoni ona czterech uczestników turnieju finałowego (Final Four), który w tym roku - po raz pierwszy w historii - odbędzie się w Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Trofeum broni Panathinaikos.

Aby móc zmierzyć się ze sobą, drużyny musiały wcześniej rozprawić się z innymi przeciwnikami. Anadolu pokonało Zalgiris 87:77, a Panathinaikos pewnie wygrało z Crveną zvezdą 104:90.

Zespoły rozegrał ze sobą już dwa spotkania w tej fazie rozgrywek. Pierwszy mecz zakończył się zwycięstwem Greków 87:83, a drugi wygrali koszykarze z Turcji 76:79.

Relacja live i wynik na żywo meczu Panathinaikos - Anadolu Efes na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:45.

GM, Polsat Sport