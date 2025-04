Jan-Krzysztof Duda siódmy w starciu arcymistrzów.

Wybitni szachiści w Warszawie rywalizowali najpierw w szachach szybkich, od wtorku trwała walka w szachach błyskawicznych.

Po pięciu widowiskowych dniach walki w klasyfikacji generalnej zwyciężył reprezentujący Słowenię Vladimir Fedoseev z 26,5 punktu, drugi był Maxime Vachier-Lagrave (21,5 pkt), a trzeci Praggnanandhaa Rameshbabu (20 pkt). Polski arcymistrz uplasował się na siódmej pozycji.

– To dla mnie bardzo dobry wynik i miłe zaskoczenie, bo startowałem tutaj z dziką kartą – mówi Vladimir Fedoseev. – Grało mi się w Warszawie bardzo dobrze, mam nadzieję że teraz będę miał więcej szans na rywalizację ze ścisłą czołówką. Sam siebie oceniałem jako niezłego gracza, ale w najśmielszych prognozach nie oczekiwałem wygranej w Warszawie. Miałem też tutaj mnóstwo szczęścia, w paru partiach ono się do mnie uśmiechnęło i za to dziękuję losowi. Mam nadzieję, że będę miał okazję częściej grać z czołówką, a nie tak jak w ostatniej dekadzie w turniejach o mniejszym znaczeniu – dodaje arcymistrz, który w Warszawie wygrał 40 tysięcy dolarów. W puli nagród było łącznie 175 tysięcy dolarów.

W trakcie turnieju kibice nie tylko z bliska mogli śledzić rozgrywki na żywo, ale także zdobyć autograf, selfie czy spotkać swoich szachowych bohaterów. Tłumy towarzyszyły graczom przez wszystkie turniejowe dni.

– To dla kibiców niewątpliwie ogromna atrakcja – podkreśla Łukasz Seweryniak, General Manager Superbet Polska. – Przede wszystkim cieszymy się, że to już jest czwarta edycja. Jeśli popatrzymy ogólnie na turnieje szachowe, to jest jedyna impreza w naszym kraju, która daje możliwość tak bliskiego obcowania z zawodnikami, z takimi arcymistrzami.

Przekładając to na piłkę nożną, można poczuć się, jakbyśmy byli w tunelu piłkarskim razem z zawodnikami i to z takimi najwyższej klasy, jak Robert Lewandowski czy Messi. Można ich dotknąć, poczuć i nawet porozmawiać. Widzimy zachwyt fanów, to się dzieje codziennie i jesteśmy bardzo zadowoleni z tak dużego zainteresowania – dodaje.

Warto dodać, że całkowity dochód ze sprzedaży biletów (40 tysięcy złotych) w trakcie turnieju Superbet Rapid & Blitz 2025 został przekazany wyjątkowemu szachiście – Łukaszowi Nowakowi. Walczący każdego dnia z fizycznymi ograniczeniami szachista jest od 2023 roku mistrzem międzynarodowym, a w 2020 roku wywalczył z drużyną złoty medal olimpiady szachowej dla osób z niepełnosprawnościami. Niezłomny szachista podbił serca kibiców w Warszawie, biorąc udział w ceremonii zakończenia turnieju. Szachowy mistrz międzynarodowy, mimo niepełnosprawności, skutecznie rywalizuje z pełnosprawnymi zawodnikami używając do tego jedynie ruchu oczami!

Klasyfikacja końcowa:

1. Vladimir Fedoseev 26,5 pkt

2. Maxime Vachier-Lagrave 21,5 pkt

3. Praggnanandhaa Rameshbabu 20,5 pkt

4. Levon Aronian 20 pkt

5. Alireza Firouzja 18,5 pkt

6. Bogdan-Daniel Deac 18 pkt

7. Jan-Krzysztof Duda 17 pkt

8. Aravindh Chithambaram VR 17 pkt

9. David Gavrilescu 11 pkt

10. Veselin Topalov 10 pkt

