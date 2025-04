Lekarze w niego nie wierzyli. Niezłomny szachista podbił serca kibiców

Całkowity dochód ze sprzedaży biletów w trakcie turnieju Superbet Rapid & Blitz 2025 zostanie przekazany wyjątkowemu szachiście – Łukaszowi Nowakowi. Walczący każdego dnia z fizycznymi ograniczeniami zawodnik jest od 2023 roku mistrzem międzynarodowym, a w 2020 roku wywalczył z drużyną złoty medal olimpiady szachowej dla osób z niepełnosprawnościami.

- Lubię szachy, bo pozwalają mi niczym nie różnić się od rywala. Mogę grać z każdym. Wręcz je uwielbiam, bo niczym nie odstaję od pełnosprawnych zawodników, gram jak równy z równym z każdym, bez względu na moją chorobę. To rywalizacja, zdarzają się zaskakujące sytuacje, które trzeba rozwiązywać. Często wydaje się, że nie ma już ratunku, a jednak można znaleźć właściwe rozwiązanie i wybrnąć z tarapatów. Uczą pokory, spokoju. Pokazują, że nigdy nie należy się poddawać – podkreślał Nowak w rozmowie z Tomaszem Zimochem dla „Angory”.

Wywiad został przeprowadzony kilka lat temu, kiedy Łukasz był w stanie mówić. Niestety obecnie stan jego zdrowia uległ pogorszeniu i z otoczeniem porozumiewa się wyłącznie poprzez ruchy oczami. Tak samo, dzięki specjalistycznej technologii, gra w szachy. Kilka miesięcy po urodzeniu u Łukasza zdiagnozowano rdzeniowy zanik mięśni. Obecnie sam nie jest w stanie wykonać praktycznie żadnego ruchu i potrzebuje wsparcia przy wykonywaniu zwykłych, codziennych czynności. Nasz międzynarodowy mistrz nauczył się grać w szachy w wieku siedmiu lat, w tajniki tego sportu wprowadził go dziadek. W tej chwili gra na tak wysokim poziomie, o jakim większość może jedynie pomarzyć. Dzięki znacznym postępom poczynionym przez ostatnie dwa lata, na najnowszej, lipcowej liście rankingowej FIDE ranking Polaka wynosi 2336 pkt.

27-latek jest doskonale znany całemu środowisku szachowemu, dla wielu jest inspiracją i dowodem, że nie ma rzeczy niemożliwych. Przede wszystkim jednak wywalczył wiele trofeów, a od dwóch lat jest mistrzem międzynarodowym. To laureat nagrody Hetmana w kategorii Zawodnik Roku 2020, wywalczył brązowy medal indywidualnych mistrzostw świata niepełnosprawnych (Praga 2018), ma też na koncie 4 złote medale indywidualnych mistrzostw Polski niepełnosprawnych. W 2020 roku Łukasz – wraz z drużyną – zdobył złoto olimpiady szachowej niepełnosprawnych.

– Mocno wziąłem sobie do serca zdanie, które wypowiedział były proboszcz mojej parafii: „Życie jest piękne, tylko trzeba pięknie żyć” – mówił Łukasz. – Staram się właśnie postępować tak, by pięknie przeżyć swoje dni. Każdy przeżyty dzień jest moim sukcesem. Każdy dzień daje mi ogromną radość, bo mogę grać w szachy.

W trakcie całego turnieju Superbet Rapid & Blitz 2025 sprzedawane były bilety-cegiełki, z których decyzją Fundacji Superbet, organizatora turnieju z cyklu Grand Chess Tour, całkowity dochód zostanie przekazany Łukaszowi i jego rodzinie. – Historia Łukasza Nowaka chwyciła nas za serca. Jako Superbet często wspieramy różne szlachetne inicjatywy wokół sportu. Długo zastanawialiśmy się, na co przeznaczyć tegoroczne środki uzyskane z biletów, przy okazji poprzedniej edycji zasiliły one w roku olimpijskim Fundację Polskiego Komitetu Paralimpijskiego, pomagając niepełnosprawnym sportowcom spełniać marzenia. Kiedy usłyszeliśmy o szachowym mistrzu, który każdego dnia walczy, żeby spełniać swoje sportowe marzenia, nie mieliśmy wątpliwości, że chcemy go wesprzeć. W tej opowieści kryje się wszystko to, co najpiękniejsze nie tylko w szachach, ale w ogóle w sporcie: stawianie czoła przeciwnościom losu, niezwykła pasja i idące za nią sukcesy oraz uznanie kibiców i rywali. Jesteśmy dumni, że współorganizując największy turniej szachowy w Polsce, możemy jednocześnie wesprzeć takiego wojownika – podkreśla Łukasz Seweryniak, general manager Superbet Polska.

