Lukas Podolski na motocyklu żużlowym! Odważne plany mistrza świata

Przed środowym starciem rybniczanie zajmowali piątą lokatę z dorobkiem dwóch punktów. Ich rywal z Torunia plasował się na trzecim miejscu z trzema "oczkami". Było to pierwsze spotkanie obu drużyn od sierpnia 2017 roku.

W awizowanym składzie gospodarzy Maksyma Drabika zastąpił Gleb Czugunow, który zdobył sześć punktów. Zawiedli z kolei weterani speedwaya - Chris Holder zdobył trzy, Nicki Pedersen pięć "oczek".

W ekipie gości aż czterech "riderów" przekroczyło barierę dziesięciu punktów - byli nimi Patryk Dudek, Robert Lambert, Mikkel Michelsen i Emil Sajfutdinow. Nic więc dziwnego, że torunianie wygrali pewnie na wyjeździe 58:32.

Mecze żużlowe wielokrotnie przyciągały wielkie nazwiska spoza branży - tak było również w Rybniku, gdzie wypatrzony przez Tomasza Lorka został piłkarz Górnika Zabrze Lukas Podolski. Dziennikarz Eleven Sports oraz Polsatu Sport długo nie czekał i w trakcie meczu zaprosił mistrza świata z 2014 roku przed kamerę.

Lukas Podolski w wywiadzie z Tomaszem Lorkiem!



Takiego gościa przed naszymi kamerami chyba się dziś nie spodziewaliście… 😎



Co sprawiło, że zakochał się w żużlu?

Były piłkarz m.in. Bayernu Monachium wyjawił, że stadion, na którym rozgrywany był mecz żużlowy, ma także dla niego wartość sentymentalną. To tu mecze grał jego ojciec Waldemar, który w latach 1979-1982 reprezentował barwy piłkarskiej drużyny ROW Rybnik.

- Cała moja rodzina, wujkowie, wszyscy są fanatykami żużla. Pamiętam, że zawsze w domu poza piłką nożną leciał żużel. Teraz mam szczęście, że dołączyłem do Górnika Zabrze, bo na Śląsku jest wiele klubów żużlowych. Fajnie się to ogląda na żywo, inaczej niż w telewizji. Super sport i wielka adrenalina, fajnie się na to patrzy. Lubię tu przychodzić - powiedział na antenie Eleven Sports Podolski.

Na koniec Tomasz Lorek zapytał, czy były reprezentant Niemiec chciałby wsiąść na motocykl żużlowy i przejechać kilka okrążeń.

- Myślę, że nie ma problemu. Każdy wie, że lubię adrenalinę, że jestem twardy, nie boję się i jeśli kiedyś byłaby możliwość, to ja się nie boję, to coś fajnego. Na pewno będzie do tego okazja - zapowiedział kapitan Górnika Zabrze.