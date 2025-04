Europejski Kongres Sportu i Turystyki w ostatnich latach był miejscem, w którym swoimi doświadczeniami mogły wymieniać się najważniejsze postaci świata sportu, turystyki i administracji publicznej. Podczas dwóch poprzednich edycji nie zabrakło merytorycznych rozmów i konstruktywnych dyskusji.

Tak będzie również tym razem. Wydarzenie zbliża się wielkimi krokami - odbędzie już w dniach 6-7 maja w Zakopanem, a Polsat Sport po raz kolejny będzie Głównym Partnerem Medialnym imprezy. Podczas tegorocznej edycji na uczestników czeka ponad 30 paneli dyskusyjnych, podzielonych na pięć tematycznych bloków. Głos w tej sprawie zabrał Marian Kmita.

- Jest to wydarzenie, które - mam nadzieję - wejdzie na stałe do kalendarza dużych kongresów poświęconych tej tematyce w Europie i będziemy tym partnerem na bliżej nieokreśloną przyszłość. Cieszę się też bardzo, że gdy analizuję jakość składu panelistów, to jest lepiej niż dwa i trzy lata temu. Ten Kongres rzeczywiście staje się jeszcze bardziej międzynarodowy niż był do tej pory. Cieszę się, że z naszego podwórka udało nam się pomóc organizatorom zaprosić np. Guido Bettiego z FIVB czy paru innych naszych kolegów z wysokiego managementu w UEFA i FIBA, więc mam nadzieję, że oni też wywiozą z Polski dobre wspomnienia i ten Kongres będzie coraz poważniejszy w kalendarzu tego typu imprez w Europie - powiedział Dyrektor ds. Sportu Telewizji Polsat.

Marian Kmita zwraca także uwagę na mnogość poważnych tematów, które zostaną poruszone w Zakopanem. Mowa między innymi o kwestii organizacji przez nasz kraj letnich igrzysk olimpijskich czy potężny rozwój siatkówki w Polsce w XXI wieku.

- Bardzo się cieszę, że gdy przeczytałem tematy poszczególnych paneli, to wiodącym przesłaniem jest poważne zastanowienie się środowiska sportowego w Polsce nad tym, czy powinniśmy organizować letnie igrzyska olimpijskie, a jeśli do nich się szykować, to kiedy? To jest dyskusja, która dotyka już wszystkie poważne instytucje, jak Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polski Komitet Olimpijski czy głowę państwa, czyli Pana Prezydenta, więc jestem zadowolony, że tych kilka paneli przeanalizuje sens podchodzenia do tego tematu. Cieszę się tym bardziej, że jestem wielkim zwolennikiem, entuzjastą wręcz tego projektu i uważam, że jeśli dobrze to przemyślimy i przedyskutujemy, to będzie też szansa dla Polski w kategorii realizacji jednego z punktów polskiej racji stanu na przyszłość, natomiast reszta to jest to, co też spędza nam sen z powiek, czyli kultura i kondycja fizyczna dzieci i młodzieży w Polsce, turystyka, która jest akurat domeną województwa małopolskiego, bo ono w zasadzie jest gospodarzem tego Kongresu, ale też to, co jest bliskie naszemu sercu, czyli analiza fenomenu siatkówki w Polsce - jak to przez ostatnie 25 lat udało się z gry świetlicowej zrobić grę, która gości na Stadionie Narodowym i to w dobrym stylu - stwierdził Dyrektor ds. Sportu Telewizji Polsat.

Marian Kmita odniósł się też do faktu, że to Polsat Sport jest Głównym Partnerem Medialnym Kongresu.

- My również staramy się w tym roku dodać trochę więcej - nie realizujemy telewizyjnie tylko tego głównego przekazu z głównej sali panelowej, ale postaramy się zorganizować studio, które będzie produkowało sygnał równolegle do paneli, aby zbierać to, co się dzieje w innych salach i pokazywać tych bardzo ciekawych gości, nie tylko z Polski - wytłumaczył.

Dlaczego warto zatem śledzić wydarzenia podczas Kongresu?

- Przede wszystkim przyniesie on bardzo dużo nowych treści. Myślę, że takich, których nie publikuje się na co dzień, bo odstają od charakteru newsowego. To są bardziej poważne analizy, poważne dyskusje tematyczne, monograficzne wręcz, natomiast nie udaje się też na co dzień zebrać ludzi środowiska w jednym miejscu. Mam informacje od organizatorów, że to będzie ponad półtora tysiąca zaproszonych gości, więc będzie to wyjątkowa okazja do dyskusji środowiska na te tematy bardzo wzniosłe i dalekosiężne, jak igrzyska olimpijskie w Polsce, ale też te przyziemne i najważniejsze tak naprawdę, czyli kultura fizyczna naszego narodu - zakończył Marian Kmita.