Rekordowe premie dla piłkarek. Związek obiecał grube tysiące euro

Trenowane przez Christiana Wuecka zawodniczki to rywalki kadry Polski prowadzonej przez Ninę Patalon w fazie grupowej. Właśnie z nimi Polki zagrają 4 lipca w St. Gallen pierwszy mecz, a potem biało-czerwone zmierzą się ze Szwedkami (8 lipca) oraz Dunkami (12 lipca).

Awans do czołowej ósemki premiowany będzie 45 tys. euro dla każdej z Niemek, do półfinału 65 tys. euro, natomiast do finału 90 tys. euro.

Areną finału mistrzostw będzie St. Jakob-Park w Bazylei.

JŻ, PAP