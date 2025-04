Szczęsny ofiarą nieczystych zagrywek? Legenda mówi o "trwającej zmowie"!

Wojciech Szczęsny ten sezon rozpoczynał jako już nieaktywny zawodnik, na emeryturze. 2 października wznowił jednak karierę i dołączył do Barcelony, gdyż więzadła krzyżowe zerwał Marc-Andre ter Stegen. Początkowo między słupkami "Blaugrany" stał Inaki Pena, ale w styczniu 2025 roku miejsce w składzie na stałe wywalczył sobie Szczęsny, który z 26 rozegranych dotąd spotkań przegrał tylko jedno, zachowując 13 razy czyste konto.

Okres rekonwalescencji ter Stegena zakończył się w ostatnich dniach. Niemiec był już w kadrze Barcelony na finałową potyczkę w ramach Pucharu Króla z Realem Madryt, gdzie "Duma Katalonii" triumfowała po dogrywce 3:2. W trakcie meczu mogliśmy jednak zauważyć ciekawe obrazki na ławce rezerwowych. Przy Hansim Flicku często obecny był ter Stegen, który wymieniał swoje spostrzeżenia z niemieckim szkoleniowcem. Na to zachowanie 32-latka uwagę zwrócił Santiago Canizares.

- Jeśli chodzi o Szczęsnego, presja, jaką ter Stegen wywiera na Flicka z ławki, szepcząc mu ciągle coś do ucha, jest imponująca. Niemożliwe jest, aby nie wyprowadziła Polaka z równowagi. Można by to nazwać podlizywaniem się, ale trwająca zmowa ter Stegena z Flickiem oznacza, że Szczęsny nie może zachować spokoju. Chcę, żebyście zrozumieli, że zachowanie ter Stegena ma wpływ na Polaka, jako bramkarza, a to nie jest w porządku - tłumaczy na łamach "Mundo Deportivo" legendarny hiszpański bramkarz.

Potencjalne zmiany w bramce "Blaugrany" skomentował sam Flick.

- Szczęsny będzie grał w Champions League. Być może zmienimy coś w LaLiga. To się okaże w przyszłości - przyznał szkoleniowiec Barcelony.

"Duma Katalonii" ma świetny sezon. W trwającej kampanii sięgnęła już po dwa trofea - Superpuchar i Puchar Hiszpanii, a może do tego dołożyć kolejne dwa. Na pięć kolejek przed końcem zmagań Barcelona jest bowiem liderem LaLiga, natomiast w Lidze Mistrzów dotarła już do najlepszej czwórki. O awans do półfinału powalczy już w środę, kiedy jej przeciwnikiem będzie Inter.