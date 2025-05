ATP w Madrycie: Casper Ruud - Daniił Miedwiediew. Relacja live i wynik na żywo

Impreza rangi ATP Tour 1000 w Madrycie to kolejne zmagania podczas okresu gry na nawierzchni ziemnej. Zawody są także jednym z najważniejszych sprawdzianów formy przed wielkoszlemowym Rolandem Garrosem.

Na etapie ćwierćfinału w stolicy Hiszpanii spotykają się Casper Ruud i Daniił Miedwiediew. Z racji rozstawienia odpowiednio z "14" i "9" obaj tenisiści w pierwszej rundzie mieli wolny los. Norweg następne fazy przebrnął bez straty seta, pokonując 6:3, 6:4 Arthura Rinderknecha, 6:3, 6:3 Sebastiana Kordę i 7:5, 6:4 turniejową "3" - Taylora Fritza.

Miedwiediew natomiast w 1/32 finału ponownie nie wyszedł na kort. Jego rywal - Laslo Djere - oddał pojedynek walkowerem. W kolejnych dwóch potyczkach Rosjanin okazał się lepszy od Juana Manuela Cerundolo (6:2, 6:2) oraz Brandona Nakashimy, przeciwko któremu musiał gonić wynik - pierwszą partię przegrał 3:6, by w dwóch pozostałych triumfować 6:1, 6:4.

Do tej pory Ruud i Miedwiediew mierzyli się ze sobą trzykrotnie i za każdym razem górą był Rosjanin: podczas ATP Cup 2020 (6:3, 7:6(6)) i ATP Finals 2021 (6:4, 6:2) na nawierzchni twardej oraz w ramach imprezy ATP Tour 250 na trawie na Majorce w 2021 (7:5, 6:1). Nigdy za to nie stanęli po dwóch różnych stronach siatki na mączce, od której specem jest Ruud. Dla Norwega to zatem szansa na pierwszą wiktorię z Miedwiediewem.

