Bolesna porażka Polaków. Biało-Czerwoni w fatalnej sytuacji na MŚ

Reprezentacja Polski przegrała z Ukrainą 1:4 w czwartym meczu hokejowych mistrzostw świata Dywizji 1A rozgrywanych w rumuńskim Sfantu Gheorghe. To druga porażka Biało-Czerwonych na tym turnieju. Podopieczni Roberta Kalabera muszą teraz bezwzględnie wygrać ostatnie starcie z Wielką Brytanią i liczyć na korzystne wyniki pozostałych spotkań, by zachować szansę na powrót do hokejowej elity.