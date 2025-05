Co za wieści! Dwukrotna mistrzyni wielkoszlemowa wraca do gry

Ostatnie miesiące dla Barbory Krejcikovej są bardzo ciężkie. Mistrzyni Rolanda Garrosa 2021 i Wimbledonu 2024 nie rozegrała w tym sezonie żadnego meczu, a ostatni raz na korcie widzieliśmy ją 8 listopada zeszłego roku w półfinale WTA Finals, gdy przegrała z Qinwen Zheng. Przez cały ten okres doskwierał jej bowiem uraz odcinka lędźwiowego kręgosłupa.

Teraz Krejcikova przekazała świetne informacje. Czeszka powróci do rywalizacji już w tym miesiącu i weźmie udział w imprezie rangi WTA 500 w Strasburgu, która rozpocznie się już 18 maja i potrwa do 24.

- To smutne, że musiałem opuścić tak dużą część sezonu. Miałam nadzieję, że kontuzja nie będzie aż tak poważna, a powrót do zdrowia szybszy. Staram się jednak patrzeć na to z optymizmem i myślę, że teraz będzie pozytywnie i tylko do przodu - powiedziała Krejcikova niedawno podczas kwalifikacji Pucharu Billie Jean King w Ostrawie, gdzie przyjechała, aby kibicować swoim rodaczkom.

Zmagania w Alzacji mają być dla Czeszki próbą generalną przed wielkoszlemowym Rolandem Garrosem, który wystartuje 25 maja. Na przełomie czerwca i lipca Krejcikovą będzie czekać natomiast kolejne wyzwanie - obrona punktów za triumf w zeszłorocznej edycji Wimbledonu.