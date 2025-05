Europejski Kongres Sportu i Turystyki. Jakie tematy poruszą eksperci?

Przed nami jedno z najważniejszych wydarzeń polskiej branży zarządzania sportem i turystyką. Już na początku maja w Zakopanem sportowcy, eksperci, przedstawiciele związków sportowych oraz dziennikarze ponownie znajdą się w jednym miejscu, aby przedyskutować najważniejsze kwestie dotyczące rozwoju jednej z kluczowych gałęzi życia społecznego.



- Jest to wydarzenie, które - mam nadzieję - wejdzie na stałe do kalendarza dużych kongresów poświęconych tej tematyce w Europie i będziemy tym partnerem na bliżej nieokreśloną przyszłość. Cieszę się też bardzo, że gdy analizuję jakość składu panelistów, to jest lepiej niż dwa i trzy lata temu. Ten Kongres rzeczywiście staje się jeszcze bardziej międzynarodowy niż był do tej pory. Cieszę się, że z naszego podwórka udało nam się pomóc organizatorom zaprosić np. Guido Bettiego z FIVB czy paru innych naszych kolegów z wysokiego managementu w UEFA i FIBA, więc mam nadzieję, że oni też wywiozą z Polski dobre wspomnienia i ten Kongres będzie coraz poważniejszy w kalendarzu tego typu imprez w Europie - powiedział Marian Kmita, Dyrektor ds. Sportu Telewizji Polsat, który będzie prelegentem paneli dyskusyjnych podczas wydarzenia w Zakopanem.



Co będzie zatem motywem przewodnim paneli w Zakopanem? Podczas wydarzenia nie zabraknie dyskusji na temat najbardziej palących tematów rozwoju polskiego i światowego sportu. Jednym z nich są możliwości organizacji igrzysk olimpijskich w Polsce oraz potencjał wielkich wydarzeń sportowych organizowanych w naszym kraju. Jakie cele międzynarodowe można osiągać poprzez sport oraz jak wpływa on na wizerunek Polski na świecie? Na te pytania postarają się odpowiedzieć zgromadzeni goście.



Dyskusje w trakcie wydarzenia nie będa ograniczać się tylko do sportu zawodowego. W końcu to nie tylko rywalizacja, ale także fundament zdrowego społeczeństwa i filar profilaktyki zdrowotnej. Jak przeciwdziałać spadkowi aktywności fizycznej wśród młodzieży? W jaki sposób sport wspiera integrację społeczną i równość płci? Jak zachęcać młodych do trenowania i rozwijać sport w lokalnych społecznościach? Eksperci, sportowcy i działacze porozmawiają o wyzwaniach i rozwiązaniach, które mogą uczynić sport bardziej dostępnym i skutecznie wspierać rozwój fizyczny Polaków.



Europejski Kongres Sportu i Turystyki odbędzie się w Zakopanem. Głównym Partnerem Medialnym wydarzenia, które będzie miało miejsce 6 i 7 maja, jest Polsat Sport.

Redakcja