Piłkarze z Kraju Basków mają za sobą bardzo udany dwumecz z Glasgow Rangers. Choć pierwszy pojedynek zakończył się bezbramkowym remisem, to w rewanżu na własnym stadionie zawodnicy Ernesto Valverde zaprezentowali pełnię swoich możliwości. Athletic pewnie zwyciężył 2:0 po trafieniach Oihana Sanceta z jedenastu metrów oraz Nico Williamsa. Baskowie imponują także formą na krajowym podwórku - aktualnie plasują się na czwartej pozycji w La Liga, tuż za wielką trójką: Barceloną, Realem i Atletico. Tym samym znajdują się w strefie dającej bezpośredni awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów.

Ich półfinałowi przeciwnicy to klub o ogromnej renomie, który jednak przechodzi bardzo trudny moment. Manchester United okupuje odległe, 14. miejsce w tabeli Premier League. Mimo że "Czerwone Diabły" mogą być raczej spokojne o ligowe utrzymanie, to ich postawa w obecnym sezonie pozostawia wiele do życzenia, a kibice nie kryją rozczarowania. Co ciekawe, zupełnie inaczej wygląda ich dyspozycja na europejskiej scenie. Podopieczni Rubena Amorima są w trakcie znakomitej serii - po drodze do półfinału wyeliminowali m.in. Real Sociedad, a w ćwierćfinale stoczyli prawdziwy thriller z Olympique Lyon. W rewanżowym starciu na Old Trafford gospodarze wygrali 5:4, a losy awansu rozstrzygnęły się dopiero w doliczonym czasie dogrywki. Ostatecznie Anglicy triumfowali w dwumeczu 7:6.

Relacja live i wynik na żywo meczu Athletic Bilbao - Manchester United na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.

ŁO, Polsat Sport