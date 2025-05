Szwedzka sensacja tegorocznej edycji Ligi Konferencji Europy pokazała się z bardzo dobrej strony. W drodze do półfinału wyeliminowali najpierw cypryjski Pafos, a następnie austriacki Rapid Wiedeń. Dzięki piątemu miejscu w fazie ligowej, rozpoczęli zmagania pucharowe od 1/8 finału. Na krajowym podwórku jednak nie prezentują już tak dobrej formy - po pięciu kolejkach nowego sezonu zajmują dopiero 11. lokatę. Zanotowali dwa zwycięstwa, remis i dwie porażki, co zdecydowanie nie jest startem, na jaki liczyli ich kibice.

ZOBACZ TAKŻE: Pajor porównana do Lewandowskiego. Eksperci zauważyli podobieństwa i różnice

Ich przeciwnikiem będzie Chelsea - uznana marka europejskiej piłki i pogromca Legii Warszawa w poprzedniej rundzie. Choć "Wojskowi" zdołali wygrać rewanż na Stamford Bridge 2:1, to wynik pierwszego spotkania (0:3) nie pozostawił złudzeń co do losów dwumeczu. Zespół prowadzony przez Enzo Mareskę odbudowuje swoją pozycję w angielskiej elicie po kilku słabszych latach. Aktualnie zajmuje piąte miejsce w Premier League i traci zaledwie dwa punkty do trzeciego Newcastle United, co oznacza realne szanse na powrót do fazy ligowej Ligi Mistrzów w kolejnym sezonie.

Relacja live i wynik na żywo meczu Djurgardens IF - Chelsea na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.

ŁO, Polsat Sport