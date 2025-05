Niesamowita końcówka! Anwil umocnił się na pozycji lidera ORLEN Basket Ligi

Isaiah Whitehead, Tony Meier i Aleksander Dziewa na początku meczu sprawiali, że szczecinianie prowadzili nawet 12:2. Pojedyncze odpowiedzi PJ Pipesa i Deana Williamsa to było zdecydowanie za mało. Po późniejszych rzutach wolnych Mateusza Kostrzewskiego różnica wzrosła do 13 punktów. Po 10 minutach było 28:17. W drugiej kwarcie Anwil starał się nawiązać rywalizację - chociażby po trafieniach DJ Funderburka i Luke’a Petraska zbliżył się na osiem punktów. Gospodarze nie chcieli pozwolić już na nic więcej - mimo że nie prezentowali się już tak dobrze w ofensywie. Po rzutach wolnych Krzysztofa Sulimy włocławianie przegrywali już tylko pięcioma punktami, ale Jovan Novak ustalił wynik po pierwszej połowie na 44:36.

W trzeciej kwarcie Tony Meier zdobył nawet 11 punktów z rzędu, a ekipa trenera Arkadiusza Miłoszewskiego dzięki temu powiększała swoje prowadzenie. Ryan Taylor i Nick Ongenda ciągle walczyli o lepszy wynik dla swojej drużyny. Po kolejnej trójce tego pierwszego goście przegrywali już tylko czterema punktami. To nie był koniec! Amerykanin sprawił, że po 30 minutach było tylko 69:67. Meier zaczął kolejną część meczu od pięciu punktów, co dawało trochę spokoju szczecinianom. DJ Funderburk i Justin Taylor nie dawali za wygraną, ponownie zbliżając swój zespół na zaledwie dwa punkty. Na półtorej minuty przed końcem trójka Williamsa dawała gościom prowadzenie! W końcówce znowu ważnym zawodnikiem był Meier. Później kluczową trójkę trafił jednak Michał Michalak, a kolejną akcję dołożył Justin Turner! To oznaczało zwycięstwo Anwilu 92:89!

Najlepszym graczem gości był DJ Funderburk z 22 punktami i 5 zbiórkami. Tony Meier rzucił aż 37 punktów dla gospodarzy.

King Szczecin - Anwil Włocławek 89:92 (28:17, 16:19, 25:31, 20:25).

Punkty:

King Szczecin: Tony Meier 37, Jovan Novak 10, Aleksander Dziewa 9, Isaiah Whitehead 8, James Woodard 8, Mateusz Kostrzewski 6, Marcus Lee 5, Kassim Nicholson 4, Przemysław Żołnierewicz 2, Adam Brenk 0.

Anwil Włocławek: DJ Fundenburk 22, Justin Turner 16, Ryan Taylor 16, Michał Michalak 12, Deane Williams 11, PJ Pipes 5, Luke Petrasek 3, Nick Ongenda 3, Kamil Łączyński 2, Krzysztof Sulima 2, Karol Gruszecki 0, Bartosz Łazarski 0.

plk.pl