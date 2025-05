Odrodzenie Lube! Remis w walce o siatkarskie mistrzostwo Włoch

Spotkanie od małej serii rozpoczęli gospodarze (3:0) i to właśnie im od czasu do czasu zdarzało się zdobywać po kilka punktów z rzędu. Prowadzili już nawet 17:14, ale wtedy do pracy wzięli się siatkarze Trentino. Odrobili stratę z nawiązką (18:20) i zrobiło się bardzo nerwowo. Lube po raz kolejny wspięło się na wyżyny i doprowadziło do remisu, a następnie, dzięki świetnej grze w bloku i obronie, wygrali premierową odsłonę 25:21.

Początek drugiej partii był bardziej wyrównany (5:5). Przez większość seta minimalny "oddech" mogli łapać siatkarze Trentino, ale w końcówce po raz kolejny to zawodnicy prowadzeni przez Giampaolo Medeiego pokazali moc. Ze stanu 13:15 doprowadzili do 18:15, a później napędzeni swoją dobrą grą wygrali drugą partię 25:21.

Trzecia odsłona miała podobny przebieg do drugiej. Początkowo wyrównana rywalizacja, ale po kilkunastu minutach to gospodarze znów wysunęli się na prowadzenie. Nawet fenomenalnie grający Alessandro Michieletto nie był w stanie zatrzymać Lube. Siatkarze Medeiego wykorzystali drugą piłkę meczową i wygrali tego seta 25:22 i cały mecz 3:0.

To było już drugie starcie finałowe włoskiej SuperLegi. Obecnie stan tej rywalizacji wynosi 1:1.

Trzeci mecz o mistrzostwo Włoch rozpocznie się 4 maja o godzinie 15:10. Transmisja w Polsacie Sport 3 i na Polsat Box Go.

Cucine Lube Civitanova - Itas Trentino 3:0 (25:21, 25:21, 25:22)