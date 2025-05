Polska siatkarka zaskoczyła kibiców! Przez jakiś czas nie zobaczymy jej na boisku

Sezon 2024/2025 Tauron Ligi został już zakończony. Po mistrzostwo Polski sięgnęły siatkarki klubu KS Developres Rzeszów, pokonując w finale zawodniczki drużyny ŁKS Commercecon Łódź. Natomiast po brąz sięgnęła ekipa PGE Grot Budowlani Łódź, triumfując w rywalizacji o trzecie miejsce z zespołem BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała.

To właśnie zawodniczka ostatniego z wymienionych klubów w pierwszy dzień maja zaskoczyła kibiców ważnym ogłoszeniem. Kinga Drabek za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowała, że zamierza zrobić sobie przerwę od siatkówki.

"Ciężko wyrazić słowami co teraz czuję. Na początku chciałabym podziękować wszystkim, którzy mnie wspierali i wspierają w tym, co robię. Nie wszystko w tym sezonie potoczyło się tak, jakbym chciała, ale jestem wdzięczna za wszystko, co mnie spotkało. Przede wszystkim dziękuję Wam dziewczyny za to, że stworzyłyśmy taką ekipę. Całemu sztabowi za cierpliwość do mnie, wszystkim ludziom odpowiedzialnym za trzymanie tego klubu w pionie i Wam kibicom. Cieszę się, że w BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała zaczynałam jako mała dziewczynka i też mogę tutaj to skończyć. Na ten moment robię sobie przerwę od siatkówki, a kto wie, jak to się wszystko potoczy. Trzymajcie się cieplutko" - napisała libero.

Urodzona w 1998 roku siatkarka może pochwalić się sporym doświadczeniem, jeżeli chodzi o grę na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce. W Tauron Lidze rozegrała w sumie 208 spotkań podczas 10 sezonów, reprezentując w tym czasie takie ekipy jak: Tauron MKS Dąbrowa Górnicza, E.Leclerc Radomka Radom i ŁKS Commercecon Łódź.

AA, Polsat Sport