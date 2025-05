Sensacja z udziałem Messiego! To koniec szans

Inter Miami z m.in. Leo Messim i Luisem Suarezem w wyjściowym składzie rewanż z Vancouver Whitecaps w ramach półfinału Pucharu Mistrzów CONCACAF rozpoczął obiecująco. Już w dziewiątej minucie bowiem bramkę strzelił inny były piłkarz Barcelony - Jordi Alba, po asyście Suareza, czym podopieczni Javiera Mascherano zniwelowali połowę straty z pierwszego starcia.

Taki wynik utrzymał się do przerwy, ale w drugiej połowie goście zdobyli trzy gole. Do siatki Oscara Ustariego trafiali odpowiednio Amerykanin Brian White (51.), Ekwadorczyk Pedro Vite (53.) i urodzony w Anglii Amerykanin Sebastian Berhalter (71.), dzięki czemu zapewnili kanadyjskiej ekipie awans do wielkiego finału.

Ich przeciwnikiem w potyczce o tytuł najważniejszych rozgrywek klubowych w Ameryce Północnej, Środkowej i na Karaibach będzie zwycięzca rywalizacji meksykańskich klubów. Mowa o Cruz Azul reprezentanta Polski Mateusza Bogusza lub Tigres UANL. W pierwszym spotkaniu było 1:1. Rewanż w Mexico City w nocy z czwartku na piątek naszego czasu.

JC, PAP