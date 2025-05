Trzy Polki wystąpią w kwalifikacjach Rolanda Garrosa. Kaśnikowski na liście oczekujących

Okres gry na nawierzchni ziemnej wchodzi w najgorętszy okres. Wielkimi krokami zbliżamy się do drugiego w kampanii wielkiego szlema - Rolanda Garrosa.

Póki co poznaliśmy listy zgłoszeń do kwalifikacji paryskiej imprezy, w których wystąpi po 128 kobiet i mężczyzn, a awans do głównej drabinki zmagań wywalczy najlepsza "16".

Wśród pań o udział we właściwym turnieju Rolanda Garrosa rywalizować będą trzy reprezentantki Polski: Maja Chwalińska, Katarzyna Kawa i Linda Klimovicova - tenisistka urodzona w Ołomuńcu, która od lat mieszka i trenuje w Bielsku-Białej, a w październiku ubiegłego roku otrzymała nasze obywatelstwo.

Pierwsza z wymienionych - Chwalińska - będzie rozstawiona w drabince eliminacyjnej. Obecnie przy jej nazwisku widnieje liczba 25, a niewykluczone, że dojdzie jeszcze do wycofań zawodniczek znajdujących się przed nią.

Na ten moment nie mamy z kolei swojego przedstawiciela w męskich kwalifikacjach. 22. na liście oczekujących jest natomiast Maks Kaśnikowski, co oznacza, że musi liczyć na wykruszenie się wyżej notowanej konkurencji.

Trzy stopniowe eliminacje w stolicy Francji rozpoczną się już 19 maja i potrwają do 23. Dwa dni później ruszy turniej główny.

W nim pewni udziału są czterokrotna zdobywczyni tytułu - Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magda Linette, Hubert Hurkacz oraz Kamil Majchrzak, dla którego będzie to pierwszy wielki szlem po powrocie do cyklu. Ostatnio piotrkowianin wystąpił bowiem w US Open 2022.