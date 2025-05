Co za zwrot akcji! Georg Grozer zagra w PlusLidze

Georg Grozer to postać, której nie trzeba przedstawiać żadnemu kibicowi siatkówki. Jeden z najlepszych niegdyś atakujących świata wciąż ma się dobrze i kontynuuje pełną sukcesów karierę. W czwartek Niemiec pożegnał się z zespołem Arkasu Izmir, w którym grał przez ostatnie dwa lata.

Według nieoficjalnych informacji nowym klubem legendarnego bombardiera będzie Shanghai Bright. Nim to jednak nastąpi, Grozer dołączy do... Aluronu CMC Warty Zawiercie!

Atakujący zasili szeregi drużyny prowadzonej przez Michała Winiarskiego na zasadzie transferu medycznego. Przypomnijmy, że Jurajscy Rycerze mierzą się z dużymi problemami kadrowymi. Kontuzji nabawili się bowiem Karol Butryn i Aaron Russell.

Aluron CMC Warta Zawiercie walczy o mistrzostwo Polski z Bogdanką LUK Lublin. W toczonej do trzech zwycięstw rywalizacji obecnie 1:0 prowadzi ekipa z Lublina.

Złoty medal PlusLigi to nie jedyny cel zawiercian w tym sezonie. W połowie maja w Atlas Arenie w Łodzi odbędzie się Final Four Ligi Mistrzów, a Warta to jeden z faworytów do końcowego triumfu.

Pomimo 40 lat "na karku", Grozer dalej zadziwia swoją formą. Z reprezentacją Niemiec sięgnął po srebrny medal Mistrzostw Europy (2017) i brązowy krążek Mistrzostw Świata (2014). Grał w najlepszych ligach na świecie i zdobył wiele trofeów, m.in mistrzostwo Węgier, Niemiec, Rosji i Chin. W gablocie ma również puchar za zwycięstwo w Klubowych Mistrzostwach Świata i Lidze Mistrzów, a także wiele nagród MVP za te imprezy.

Georg Grozer transferem medycznym za Karola Butryna 🆘



Atakujący w żółto-zielonych barwach zagra z numerem 9 i powinien znaleźć się w kadrze meczowej już podczas drugiego spotkania finałowego w Lublinie 🔄



Więcej na naszej stronie, link za chwilę w komentarzu ℹ️🔗⤵️#PlusLiga pic.twitter.com/ig9T88QBDP — Aluron CMC Warta Zawiercie 🏐🇵🇱 (@AluronCMC) May 2, 2025

Mecz Bogdanka LUK Lublin - Aluron CMC Warta Zawiercie odbędzie się w sobotę 3 maja. Transmisja od godziny 14:45 w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Studio przedmeczowe rozpocznie się o 14:15.