Igrzyska olimpijskie w Polsce? To jeden z głównych tematów III Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki

Już od dawna mówi się o możliwości zorganizowania letnich igrzysk olimpijskich w naszym kraju. W 2023 roku podczas II Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda poinformował, że Polska chce zorganizować letnie igrzyska olimpijskie w 2026 roku.

- Chcę ogłosić, po konsultacjach z szefostwem PKOL-u oraz rządem, że jest naszą ambicją, aby rozpocząć starania o organizację letnich igrzysk olimpijskich w 2036 roku. Rozwój naszego kraju następuje bardzo dynamicznie. Mam nadzieję, że okres 13 lat będzie dla nas wystarczający - mówił wtedy prezydent.

Od tego czasu wielokrotnie poruszano ten temat. Eksperci gorąco dyskutowali na temat możliwości zorganizowania igrzysk olimpijskich w Polsce. Wiele osób jest pozytywnie nastawionych do tego pomysłu.

- Ja jestem zwolennikiem, bo chciałbym tak dużą i piękną imprezę w Polsce. Oczywiście, jeżeli będzie nas stać. Będziemy mogli nie tylko zbudować i poszerzyć infrastrukturę sportową, ale także wychować pokolenie młodych olimpijczyków, bo to jest najważniejsze. Odpowiedzialność całego polskiego sportu jest taka, żeby próbować wychować pokolenie olimpijczyków. Za 16 lat to dzieci, które teraz mają 2-3 latka, mogą być olimpijczykami w swoim najlepszym czasie - mówił w Magazynie Olimpijskim były reprezentant Polski, a teraz ekspert Polsatu Sport Piotr Gruszka.

Nie brakowało także głosów przepełnionych obawami.

- Problem z igrzyskami olimpijskimi jest taki, że one kosztują za dużo. W związku z tym propozycja organizacji igrzysk w Polsce też wychodzi od polityki. Boleję nad faktem, że igrzyska są tak drogie i liczba krajów, które mogą je robić, jest tak bardzo ograniczona i wśród tych krajów coraz mniej jest tych demokratycznych, dlatego że trudno uzyskać zgodę obywateli na wydawanie tak wielkich pieniędzy. Coraz więcej krajów autokratycznych jest gotowych to robić - analizował w programie Polsat Sport Talk były Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski.

Jak widać, ewentualna organizacja igrzysk olimpijskich w Polsce wywołuje spore emocje. Nic zatem dziwnego, że podczas nadchodzącego III Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki będzie to jeden z głównych tematów dyskusji ekspertów.

- Bardzo się cieszę, że gdy przeczytałem tematy poszczególnych paneli, to wiodącym przesłaniem jest poważne zastanowienie się środowiska sportowego w Polsce nad tym, czy powinniśmy organizować letnie igrzyska olimpijskie, a jeśli do nich się szykować, to kiedy? To jest dyskusja, która dotyka już wszystkie poważne instytucje, jak Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polski Komitet Olimpijski czy głowę państwa, czyli Pana Prezydenta, więc jestem zadowolony, że tych kilka paneli przeanalizuje sens podchodzenia do tego tematu. Cieszę się tym bardziej, że jestem wielkim zwolennikiem, entuzjastą wręcz tego projektu i uważam, że jeśli dobrze to przemyślimy i przedyskutujemy, to będzie też szansa dla Polski w kategorii realizacji jednego z punktów polskiej racji stanu na przyszłość, natomiast reszta to jest to, co też spędza nam sen z powiek, czyli kultura i kondycja fizyczna dzieci i młodzieży w Polsce, turystyka, która jest akurat domeną województwa małopolskiego, bo ono w zasadzie jest gospodarzem tego Kongresu, ale też to, co jest bliskie naszemu sercu, czyli analiza fenomenu siatkówki w Polsce - jak to przez ostatnie 25 lat udało się z gry świetlicowej zrobić grę, która gości na Stadionie Narodowym i to w dobrym stylu - stwierdził Dyrektor ds. Sportu Telewizji Polsat Marian Kmita.

Europejski Kongres Sportu i Turystyki odbędzie się w Zakopanem. Głównym Partnerem Medialnym wydarzenia, które będzie miało miejsce 6 i 7 maja, jest Polsat Sport.

Redakcja