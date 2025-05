Legenda NBA odchodzi po 29 latach! Trenował Sochana

- Choć moja miłość i pasja do tej gry pozostają, postanowiłem, że już czas ustąpić z funkcji pierwszego trenera. Będę zawsze wdzięczny zawodnikom, trenerem, sztabowi i kibicom. Cieszy mnie możliwość dalszego wspierania tego klubu, społeczności i miasta, które tak wiele dla mnie znaczą - powiedział Popovich, cytowany w komunikacie klubu.

Amerykański szkoleniowiec nie pełnił swoich obowiązków od 2 listopada, kiedy doznał udaru. Od wielu miesięcy jego stan zdrowia pozostawał niejasny. W lutym potwierdzono, że nie wróci do drużyny w bieżącym sezonie, natomiast w kwietniu lokalne media informowały, że trener czuje się dobrze i odpoczywa w domu.

Obowiązujący kontrakt Amerykanina miał trwać do końca sezonu 2027/2028.

Bilans jego pracy ze Spurs to 1388 zwycięstw i 824 porażki. W historii NBA żaden inny trener nie prowadził jednego klubu przez tak długi czas. Na liście jego osiągnięć znajduje się również złoty medal olimpijski zdobyty z reprezentacją USA podczas igrzysk w Tokio w 2021 roku.

Popovich trzykrotnie zdobywał tytuł Trenera Roku NBA - to rekord, który dzieli z Donem Nelsonem i Patem Rileyem.

Karierę w San Antonio rozpoczął w 1988 roku jako asystent trenera. Funkcję tę pełnił do 1992 roku. W 1994 powrócił do klubu w roli dyrektora generalnego i wiceprezesa do spraw koszykówki, a w 1996 roku zwolnił Boba Hilla i sam objął stanowisko pierwszego trenera.

ŁO, PAP