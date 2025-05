Magazyn Olimpijski - 03.05. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Tematem przewodnim kolejnego wydania "Magazynu Olimpijskiego" dedykowanego Dniowi Flagi będzie znaczenie naszych narodowych symboli dla sportowców.

Gościem Pauliny Czarnoty-Bojarskiej będzie publicysta sportowy Andrzej Person, a do rozmowy dołączą medalista MŚ i ME w siatkówce oraz ekspert Polsatu Sport - Piotr Gruszka, dwukrotny mistrz Polski w siatkówce plażowej - Piotr Janiak, medalista MŚ i ME w pływaniu i trener reprezentacji Polski w pływaniu - Bartosz Kizierowski oraz zawodnik federacji UFC - Michał Oleksiejczuk.

Posłuchamy również polskich gimnastyczek artystycznych, które niedawno wróciły z Taszkientu z czterema medalami Pucharu Świata oraz kapitana hokejowej reprezentacji Polski - Krystiana Dziubińskiego.

Magazyn Olimpijski w sobotę o 10.00 w Polsacie Sport 1, Polsat Box Go i na Polsatsport.pl. Program będzie też dostępny w naszym kanale YouTube.