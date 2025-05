Nowe wieści w sprawie Szczęsnego i Lewandowskiego! Flick podjął decyzję

Dziennikarze w Katalonii zapowiadali, że w najbliższym ligowym meczu z Valladolid Szczęsny może usiąść na ławce rezerwowych. Barcelona ma przed sobą bardzo ważny mecz rewanżowy z Interem Mediolan w półfinale Ligi Mistrzów (pierwsze spotkanie zakończyło się remisem 3:3).

W związku z tym Niemiec postanowił dokonać kilku roszad i w spotkaniu z najsłabszą drużyną La Liga na boisku pojawią się zmiennicy.

Po prawie ośmiu miesiącach przerwy do bramki wróci Marc-Andre ter Stegen. Golkiper we wrześniu doznał bardzo poważnego urazu rzepki i od tamtego czasu nie widzieliśmy go na boisku.

- Tak, Marc jutro zagra. W zasadzie to już możemy kończyć tę konferencję - stwierdził z uśmiechem na ustach Flick podczas konferencji przed meczem z Valladolid.

- Szczęsnemu przyda się odpoczynek. Marc radzi sobie bardzo dobrze na treningach i może już grać na tym poziomie. Nie myślę o zmianach do końca sezonu. Po Valladolid zobaczymy, co się wydarzy - dodał trener Barcelony.

Następnie pojawił się temat Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski nabawił się kontuzji 19 kwietnia w spotkaniu z Celtą Vigo. Napastnik opuścił już m.in. finał Pucharu Króla z Realem Madryt oraz pierwszy półfinał LM.

- Być może Robert wróci na drugi mecz z Interem. Radzi sobie bardzo dobrze, a jego postępy są znacznie szybsze niż się spodziewaliśmy. Jest profesjonalistą i ciężko pracuje, żeby dać z siebie sto procent. Może wróci na wtorek - zakończył Flick.

Rewanżowe spotkanie z Interem zostanie rozegrane we wtorek 6 maja w Mediolanie.

IM, Polsat Sport