Przemarsz kibiców przez Warszawę! Ich cel? PGE Narodowy

"Przemarsz kibiców z Łazienkowskiej na Stadion to niesamowita sprawa. Pamiętam jak wyglądało to dwa lata temu. Doping od pierwszej do 120. minuty był niesamowity i to też nas poniosło. Życzę nam, aby w piątek było tak samo" - powiedział piłkarz Legii Rafał Augustyniak.

Legia 20 razy triumfowała w Pucharze Polski. Ostatni raz w sezonie 2022/23, gdy pokonała Raków Częstochowa po rzutach karnych.

"Wszyscy widzimy się na pochodzie, który tradycyjnie ruszy spod stadionu Legii. Niezależnie od tego, na którą trybunę macie bilety wszyscy razem idziemy na Narodowy! Zbiórka o 12.00 na Ł3. Pamiętajcie, że najpierw na stadion wchodzi oprawa. Aby wszystko wyszło jak należy i aby nasza wspólna robota miała sens, trybuna musi być pełna 45 minut przed meczem. Pamiętajcie też, że wszyscy na mecz idziemy w okolicznościowych koszulkach" - napisano w komunikacie grupy kibicowskiej Nieznani Sprawcy, cytowanej na stronie legionisci.com.

Finał Pucharu Polski od 2014 roku odbywa się na Stadionie Narodowym. W tym czasie Legia czterokrotnie sięgnęła po to trofeum - w 2015, 2016, 2018 i 2023 roku.

AA, PAP