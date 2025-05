Real Madryt pokonany! Wiemy, kto awansował do turnieju finałowego

W 2024 roku drużyny te spotkały się dopiero w półfinale rozgrywek, który wygrała drużyna "Królewskich" 87:76.

Olympiakos do wygranej w stolicy Hiszpanii poprowadził Francuz Evan Fournier, który uzyskał 23 punkty (5/5 za dwa, 10/13 wolnych oraz 1/5 za trzy).

W Realu, najlepszej drużynie w historii prestiżowych rozgrywek na Starym Kontynencie (11 zwycięstw), najskuteczniejszy był chorwacki skrzydłowy Mario Hezonja, który zdobył 21 pkt i miał sześć zbiórek.

W czwartek odbędą się mecze numer 4 w parach FC Barcelona - AS Monaco (1-2) oraz Anadolu Efes Stambuł - obrońca trofeum Panathinaikos Ateny (1-2). Ich stawką jest awans do turnieju finałowego. Rywalem Olympiakosu w półfinale będzie lepszy z pary Barcelona - Monaco.

Jako pierwszy w Final Four zameldował się Fenerbahce Stambuł, po trzech wygranych z beniaminkiem Euroligi Paris-Levallois Basket. To siódmy w historii i drugi z rzędu awans Fenerbahce do czołowej czwórki. W półfinale rywalem tureckiego klubu będzie zwycięzca pary Panathinaikos - Anadolu.

Turniej Final Four Euroligi po raz pierwszy w historii odbędzie się w dniach 23-25 maja w Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

