Betclic 1. Liga: Znicz Pruszków - GKS Tychy. Relacja live i wynik na żywo

Rozgrywki Betclic 1. Ligi wkraczają w decydującą fazę. Potyczka Znicza Pruszków z GKS-em Tychy to rywalizacja ekip znajdujących się w tej samej części tabeli.

Obie drużyny mają szansę na udział w barażach o awans do Ekstraklasy, ale gospodarze zdecydowanie mniejszą. Na cztery kolejki do końca plasują się bowiem na dziesiątej lokacie, a do szóstej Polonii Warszawa tracą aż dziesięć punktów. Za pruszkowianami stoi zatem jedynie matematyka.

Przyjezdni natomiast okupują ósmą pozycję. Od baraży dzielą ich cztery "oczka", a w ostatnim czasie podopieczni Artura Skowronka znajdują się w świetnej dyspozycji. Są niepokonani od sześciu starć - zwyciężyli pięć, a ostatnio zremisowali z Polonią.

Poprzednie bezpośrednie spotkanie Znicza z GKS-em miało miejsce w rundzie jesiennej tego sezonu 1. Ligi. W październiku ubiegłego roku padł remis 1:1. Wynik już w trzeciej minucie z rzutu karnego otworzył Daniel Stanclik (Znicz Pruszków), a do wyrównania doszło na kwadrans do końca za sprawą Jakuba Budnickiego (GKS Tychy).

Relacja live i wynik na żywo meczu Znicz Pruszków - GKS Tychy na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:30.