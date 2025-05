Bohater głośnego skandalu upokorzył legendę. Ronnie O'Sullivan znokautowany na MŚ!

Mecz był wyrównany tylko na początku - pierwsza sesja zakończyła się remisem 4:4. Potem do głosu na dobre doszedł Chińczyk, w drugiej sesji wygrywając... osiem partii z rzędu. "The Rocket" nie odrobił strat i ostatecznie przegrał 7:17, potwierdzając kiepską dyspozycję podczas tegorocznych MŚ. Awans do półfinału najważniejszej snookerowej imprezy z pewnością nie jest kiepskim wynikiem, ale sama gra Anglika pozostawiała wiele do życzenia, o czym zresztą mówił sam 49-latek.

Pogromcą O'Sullivana był Xintong, niezwykle ofensywnie grający 28-letni Chińczyk. Leworęczny gracz w 2022 roku był szóstym zawodnikiem światowego rankingu. Rok wcześniej wygrał swój pierwszy rankingowy turniej, triumfując w UK Championship. Natomiast rok później był najlepszy w German Masters, ogrywając w finale swojego rodaka Yana Bingtao... 9:0.

Sometimes you SHOULD meet your heroes ❤️ pic.twitter.com/U9wRRS0H1g — WST (@WeAreWST) May 3, 2025

W 2023 roku o Xintongu zrobiło się głośno z innego powodu. Jak się okazało, wraz z innymi chińskimi snookerzystami został oskarżony o ustawianie meczów. W związku z tym Xintong został zawieszony na 20 miesięcy, a pięcioletniego bana otrzymał Bingtao. Najsurowsze kary otrzymali Liang Wenbo i Li Hang - dożywotnie zawieszenie.

W drugiej połowie 2024 roku zawieszenie Xintonga się zakończyło. Żeby wrócić do elity, musiał przebrnąć przez Q Tour, czyli zawody dla amatorów, dzięki którym mają oni szansę na dołączenie do grona profesjonalistów. 28-latek błyskawicznie wywalczył przepustkę do touru i od sezonu 2025/2026 ponownie będzie zawodowcem.

Podczas mistrzostw świata 2025 formalnie występuje więc jako amator. Dość powiedzieć, że żeby awansować do głównego turnieju, musiał przebrnąć przez kwalifikację, grając w nich od pierwszej rundy.

Czy Xintong sięgnie po końcowy triumf w MŚ 2025 i zostanie pierwszym w historii Chińczykiem, który tego dokona? Jego finałowym rywalem będzie lepszy z meczu Judd Trump - Mark Williams.