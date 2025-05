Bardzo trudna sytuacja. Co musi się stać, żeby Polacy awansowali do hokejowej Elity?

Polacy świetnie rozpoczęli czempionat, wygrywając dwa mecze - najpierw z Rumunią, a potem z Japonią. Później przyszedł jednak spadek formy. Podopieczni Roberta Kalabera przegrali następne dwa starcia - z Włochami i Ukrainą - przez co obecnie plasują się na czwartym miejscu w tabeli i mają małe szansę na powrót do hokejowej Elity.

Przypomnijmy, że zespoły, które zakończą mistrzostwa świata Dywizji 1A na dwóch pierwszych miejscach, gwarantują sobie promocje. Natomiast ekipa z ostatniej pozycji spada na niższy szczebel rozgrywkowy.

W sobotę 3 maja odbędą się ostatnie mecze tegorocznego czempionatu. Japonia zagra z Ukrainą, Włochy z Rumunią a Polska z Wielką Brytanią. Co musi się stać, by Biało-Czerwoni awansowali do hokejowej Elity?

Podstawowym warunkiem jest zwycięstwo Polaków w podstawowym czasie gry z Wielką Brytanią. Natomiast wcześniej Włosi muszą ponieść porażkę w starciu z Rumunami oraz Ukraina musi zdobyć jakiekolwiek punkty w meczu Japonią. W ten sposób Biało-Czerwoni unikną "małej tabeli", w której pojawią się wszystkie zespoły z taką samą liczbą punktów i zajmą drugie miejsce na mistrzostwach świata.

AA, Polsat Sport