Przypomnijmy - Grozer trafił do Zawiercia na mocy transferu medycznego. Wszystko ze względu na kontuzję podstawowego atakującego Warty, Karola Butryna. Dla Grozera to powrót do PlusLigi po wieloletniej przerwie - w latach 2010-2012 bronił barw Asseco Resovii Rzeszów. Ostatnio grał w Turcji.

Zaraz po tym, jak 40-letni Niemiec podpisał umowę z finalistą PlusLigi, zadebiutował w barwach nowego klubu. Grozer pojawił się na parkiecie w starciu z Bogdanką. Podopieczni Michała Winiarskiego nie mieli tego dnia zbyt wiele do powiedzenia i szybko przegrali w trzech setach.

Jak poradził sobie Grozer? Niemiec zdobył osiem punktów i był to drugi najlepszy wynik w ekipie z Zawiercia - o jedno oczko więcej zanotował Aaron Russell.

Debiut Grozera w Aluron CMC Warcie Zawiercie:

- Lublin zagrał niesamowitą siatkówkę - przyznał Grozer w pomeczowym wywiadzie.

Warta okazję do rewanżu będzie miała 7 maja. Bogdanka w finałowej rywalizacji prowadzi 2:0 i jest o krok od zdobycia historycznego mistrzostwa kraju.

BS, Polsat Sport