Legia lepsza od Śląska w sobotnim hicie

Od samego początku meczy był zacięty, toczył się w rytmie “kosz za kosz”. Dopiero później Kameron McGusty i Andrzej Pluta sprawiali, że to gospodarze uciekali na pięć punktów. Sytuację przyjezdnych starał się opanować chociażby Ajdin Penava, ale kolejna akcja Pluty oznaczała, że po 10 minutach było 26:19. W drugiej kwarcie zespół z Warszawy był już lepszy nawet o dziewięć punktów po rzutach wolnych Ojarsa Silinsa. To nie był koniec świetnej ofensywy! Po trójkach Kolendy i Pluty prowadzili już 16 punktami. Ostatecznie pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 49:32.

W trzeciej kwarcie obie ekipy nie prezentowały najlepszej ofensywy, ale ekipa trenera Heiko Rannuli nie musiała niczego udowadniać - ciągle pewnie prowadziła. Było to możliwe m. in. dzięki aktywności Mate Vucicia. Na jego akcje starali się odpowiadać chociażby Jeremy Senglin i MaCio Teague, ale niewiele to zmieniało. Po trójce Kamerona McGusty’ego po 30 minutach było 68:50. W kolejnej części meczu nadal o lepszy wynik walczył Senglin, ale ciągle brakowało mu wsparcia od pozostałych kolegów z drużyny. Dopiero po późniejszym rzucie z dystansu Błażeja Kulikowskiego wrocławianie zbliżyli się na 10 punktów. Szybko sytuację uspokoił jednak Aleksa Radanov. Ostatecznie Legia zwyciężyła 88:79.

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Aleksa Radanov z 21 punktami i 5 asystami. W ekipie gości wyróżniał się MaCio Teague z 22 punktami i 5 asystami. Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Legia Warszawa - Śląsk Wrocław 88:79 (26:19, 23:13, 19:18, 20:29).

Punkty:

Legia Warszawa: Aleksa Radanov 21, Mate Vucic 20, Andrzej Pluta 15, Kameron McGusty 11, Ojars Silins 7, Michał Kolenda 6, Dominik Grudziński 4, Maksymilian Wilczek 2, E.J. Onu 2, Dawid Niedziałkowski 0, Julian Dąbrowski 0.

Śląsk Wrocław: Macio Teague 22, Jeremy Senglin 18, Emmanuel Nzekwesi 14, Błażej Kulikowski 8, Daniel Gołębiowski 5, Ajdin Penava 5, Jakub Nizioł 4, Dejon Davis 3, Adam Waczyński 0, Justin Robinson 0, Wojciech Siembiga 0, Oskar Hlebowicki 0.

plk.pl