Marcin Skrzek: Cztery lata temu zlekceważyłem Mendlewskiego. Teraz czeka nas inna walka. Odbiorę mu pas i pozycję!

Do pierwszego starcia Krzysztofa Mendlewskiego (8-3) z Marcinem Skrzekiem (9-5) doszło w marcu 2021 roku na gali Babilon MMA 20 w Warszawie. Faworytem był wtedy Skrzek, który przystępował do walki z rekordem 6-1. Nieznany szerzej Mendlewski (2-2) zwyciężył przez poddanie w 2. rundzie i rozpoczął swój marsz na szczyt. Dziś jest mistrzem wagi lekkiej, a w ostatnich walkach w świetnym stylu pokonał Mateusza Makarowskiego i Filipa Lamparskiego.

– Pamiętam tamtą przegraną. To był czas, kiedy nikt zbyt wiele nie wiedział o Krzyśku. Zlekceważyłem go wtedy – przyznaje Marcin Skrzek.

– Uważam, że wszystkie porażki były potrzebne, aby przejść pewien okres i być tym zawodnikiem, którym jestem dzisiaj. Bardzo mocno się rozwinąłem pod każdym względem. Obaw nie mam żadnych. Jak ktoś ma obawy, to uważam, że nie powinien wychodzić do klatki. To będzie całkowicie inna walka - dodaje.

Wynik pierwszej walki Skrzeka z Mendlewskim zmienił bieg obu karier. Dla pokonanego oznaczał początek serii porażek, dla zwycięzcy – marsz na szczyt. Kręta droga radomskiego fightera umocniła jednak jego psychikę i Marcin w końcu zdołał się przełamać. W ostatnich trzech występach zanotował trzy efektowne zwycięstwa przed czasem, nokautując kolejno Konrada Furmanka, Leandro Barbosę i Saida-Magomeda Abdulkadyrova. Teraz czuje się w pełni gotowy na rewanż z Mendlewskim.

– Jeżeli dziś jest on uważany za najlepszego zawodnika w Babilon MMA bez podziału na kategorie wagowe, to bardzo mnie to cieszy, bo mogę mu zabrać ten status oraz mistrzowski pas. To, że przegrałem pierwszą walkę, bardziej mnie motywuje. Tak jak wspomniałem wyżej, nie żałuję żadnych porażek, bo stworzyły mnie tym, kim jestem dzisiaj – podkreśla Skrzek.

Pretendent czuje, że nadchodzi jego czas i 17 maja na gali w Nowym Targu mistrzowski pas zmieni właściciela.

– Możecie się spodziewać dobrej i emocjonującej walki. W moich pojedynkach zawsze dużo się działo, wszystkie były widowiskowe. Kibice uwielbiają takie walki, a przecież robimy to dla nich – mówi Skrzek. – O dalszych planach na karierę będę myślał po walce. Póki co skupiam się tylko i wyłącznie na zdobyciu pasa!

Karta walk Babilon MMA 52 w Nowym Targu:

Walki zawodowe:

MMA / 5x5 min / 70 kg: Krzysztof Mendlewski (8-3) vs Marcin Skrzek (9-5)

MMA / 3x5 min / 84 kg: Szymon Herrmann (4-0) vs Mariusz Krzeszowski (4-1)

MMA / 3x5 min / 66 kg: Szymon Rakowicz (6-3) vs Gabriel Gilthon (5-3)

MMA / 3x5 min / 120 kg: Marcin Kalata (3-6) vs Jacek „Godzilla” Czajczyński (7-9-1)

MMA / 3x5 min / 93 kg: Yehor Oliinyk (2-0) vs Filip „The Heat” Majić (4-0)

MMA / 3x5 min / 84 kg: Kamil Woźny (2-0) vs Sebastian Szweda (4-6)

K1 / 3x3 min / 79 kg: Jacek Kubasiak (1-0) vs Adam Wójtowicz (3-0)

MMA / 3x5 min / 84 kg: Krzysztof Pitoń (1-1) vs Damian Greń (debiut)

MMA / 3x5 min / 70 kg: Hubert Iracki (debiut) vs Michał Bergman (1-2)

Walki semi-pro:

MMA / 3x3 min / 70 kg: Maks Karkula vs Olgierd Kozielski

MMA / 3x3 min / 56 kg: Daria Brzozowska vs Małgorzata Popowicz