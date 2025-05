Milan Pawelec rozpoczyna sezon motocyklowych mistrzostw Europy Moto2. Gdzie obejrzeć?

Triumfator europejskiego cyklu Alpe Adria Superstock 1000 w sezonie 2023, rok temu nowotomyślanin jako pierwszy Polak w historii wystartował w juniorskich mistrzostwach świata Moto3 i towarzyszącej MotoGP serii Red Bull Rookies Cup.



W tym sezonie 18-latek przesiada się na większy i bardziej dostosowany do swojego stylu jazdy motocykl, awansując do kategorii Moto2. W ramach mistrzostw Europy młody Polak weźmie udział w siedmiu weekendach wyścigowych.

ZOBACZ TAKŻE: Świetne wieści od Maxa Verstappena. Kierowca F1 ma powody do radości



Zawody odbędą się na znanych z mistrzostw świata torach, jak hiszpańskie Circuit de Barcelona-Catalunya, Circuito Jerez, Motorland Aragon czy Circuit Ricardo Tormo, a także włoskie Misano, francuski Magny-Cours, czy portugalski Circuito do Estoril.



To właśnie ten ostatni, ulokowany na przedmieściach Lizbony obiekt będzie w najbliższy weekend areną pierwszej rundy sezonu, podczas której w kategorii Moto2 do walki stanie 36 zawodników z całego świata.



Debiutujący w Moto2 Milan Pawelec będzie reprezentował hiszpańską ekipę AGR, która na swoim koncie ma nie tylko liczne zwycięstwa, ale także mistrzostwo Europy.



Polak dosiądzie motocykla z prototypową ramą niemieckiej firmy Kalex oraz identycznym dla wszystkich, trzycylindrowym silnikiem Triumpha o pojemności 765 ccm i mocy ok. 140 KM.



Tegoroczne plany nowotomyślanina nie kończą się jednak na mistrzostwach Europy. Młody Polak będzie ubiegał się o tzw. "dziką kartę" na wracający do kalendarza mistrzostw świata MotoGP i zaplanowany na lipiec wyścig o Grand Prix Czech Moto2 w Brnie.



- Nie mogę się doczekać startu sezonu i początku nowego rozdziału w mojej karierze – mówi Milan Pawelec. – Pierwsze wspólne testy z zespołem AGR pokazały, że prototyp Moto2 bardzo pasuje do mojego stylu jazdy, dlatego tym bardziej cieszę się z awansu do tej kategorii. Stawka mistrzostw Europy będzie jednak w tym roku liczniejsza i mocniejsza niż kiedykolwiek, dlatego razem z całą ekipą mamy przed sobą ogromne wyzwanie. Przede mną sporo ciężkiej pracy, intensywnej nauki i ostrej walki. Estoril to ciekawy tor, na którym stawka często jest bardzo ściśnięta. Rok temu finiszowałem tam w juniorskich mistrzostwach świata zaledwie 0,8 sekundy od zwycięzcy, dlatego ciekaw jestem, co wydarzy się w ten weekend. Bardzo dziękuję także wszystkim naszym partnerom, bez których mój tegoroczny awans do Moto2 nie byłby możliwy, a także zachęcam polskich kibiców do śledzenia rywalizacji przed telewizorami, w internecie i z trybun.

Niedzielne wyścigi w Estorilu ruszą odpowiednio o 13:00 i 16:00 polskiego czasu. Bezpośrednia relacja na antenie Polsatu Sport 3, na portalu polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go.

Informacja prasowa