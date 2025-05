Brąz dla siatkarzy Perugii! Zacięty tie-break zakończył rywalizację

Gospodarze efektownie rozpoczęli to spotkanie (4:0), ale Perugia odrobiła straty (12:12). Później goście mieli nawet minimalną przewagę, ale w końcówce lepsza okazała się Piacenza, wygrywając 25:21. Druga odsłona również miała wyrównany przebieg, tym razem jednak w końcówce lepsi byli goście, którzy wygrali trzy ostatnie akcje (21:25).

Zobacz także: Wszystko już jasne! Te dwa zespoły zagrają o triumf w siatkarskiej LM

Trzeci set toczył się przy minimalnej przewadze gospodarzy. W pewnym momencie Piacenza odskoczyła na cztery oczka (19:15) i utrzymała punktowy dystans do końca, znów wygrywając 25:21. W czwartej partii inicjatywa należała do przyjezdnych (17:25), co oznaczało, że spotkanie rozstrzygnie się w tie-breaku.

Siatkarze Perugii udanie zaczęli decydującą partię (3:6), ale gospodarze odrobili straty (9:9). Seta zakończyła zacięta i emocjonująca rywalizacja na przewagi, z której zwycięsko wyszła Perugia (18:20).

Kamil Semeniuk zdobył dla zwycięskiej ekipy 16 punktów (10/29 = 34% skuteczności w ataku + 3 asy + 3 bloki; 49% pozytywnego przyjęcia). Łukasz Usowicz pojawił się na boisku jedynie w piątym secie i nie zdobył punktów. Najlepiej punktowali: Stephen Maar (21), Yuri Romano (19) – Piacenza oraz Yuki Ishikawa (18) – Perugia; japoński przyjmujący został wybrany MVP spotkania.

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Sir Susa Vim Perugia 2:3 (25:21, 21:25, 25:21, 17:25, 18:20)

Piacenza: Efe Mandiraci, Alessandro Bovolenta, Antoine Brizard, Stephen Maar, Robertlandy Simon, Yuri Romano – Leonardo Scanferla (libero) oraz Robbert Andringa, Gianluca Galassi, Mousse Gueye, Fabio Ricci, Nicola Salsi. Trener: Ljubomir Travica.

Perugia: Oleg Płotnicki, Agustin Loser, Wassim Ben Tara, Kamil Semeniuk, Sebastian Sole, Simone Giannelli – Massimo Colaci (libero) oraz Francesco Zoppellari, Yuki Ishikawa, Jesus Jaime Herrera, Łukasz Usowicz, Nicola Cianciotta. Trener: Angelo Lorenzetti.

Stan rywalizacji play-off (do dwóch zwycięstw) 2–0 dla Perugii. Sir Susa Vim Perugia wywalczyła brązowy medal mistrzostw Włoch.