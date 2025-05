Słodko-gorzki weekend w Anglii. Polacy w rolach głównych

Helik, który rozpoczął sobotni mecz w wyjściowym składzie, trafił do siatki w 62. minucie, doprowadzając do remisu 2:2. Cztery minuty później na boisko wszedł Płacheta i to właśnie on ustalił wynik w doliczonym czasie drugiej połowy.

Helik zakończył sezon z pięcioma ligowymi bramkami, Płacheta - z trzema. Drużyna Oxford United zajęła 17. miejsce w tabeli.

Na 23. - przedostatnim - uplasowała się ekipa Plymouth Argyle. W sobotę sensacyjny pogromca Liverpoolu w Pucharze Anglii uległ u siebie Leeds United 1:2. Puchacza nie było w kadrze meczowej.

Leeds zgromadziło 100 punktów i awansowało do ekstraklasy z pierwszego miejsca. Do elity trafi także Burnley, również ze 100 pkt na koncie. W barażach wystąpią Sheffield United, Sunderland, Coventry City i Bristol City, a do niższej dywizji, obok Plymouth, spadną też Luton Town i Cardiff City.

