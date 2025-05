Reprezentantka Polski szokuje! "Mój były mąż współpracuje z białoruskim KGB"

Krystyna Cimanowska to urodzona w Klimowiczach lekkoatletka, specjalizująca się w dystansach sprinterskich. W 2021 przeżywała niezwykle trudne chwile. Po igrzyskach olimpijskich w Tokio uciekła do Polski przed białoruskim reżimem i zamieszkała w naszym kraju. Otrzymała również obywatelstwo, a od 2023 roku reprezentuje biało-czerwone barwy na arenach międzynarodowych.

Cimanowska do Polski przyjechała wówczas ze swoim mężem - Arsenem Zdaniewiczem - z którym później wzięła jednak rozwód. Teraz biegaczka zszokowała fanów, udzielając na ten temat wywiadu dla "Interii".

- Chciałabym, by mój mąż też został w Polsce, bo jest moim wsparciem. Bardzo chciałam, żeby też otrzymał obywatelstwo. I dostał je. Obecnie jednak przebywa w Białorusi i współpracuje z tamtejszym KGB. Mówi teraz tam, że nigdy nie chciał polskiego obywatelstwa i że w ogóle go nie potrzebuje. Dla mnie to jest dziwne, że nikt w Polsce nie zajął się tym, że nasz obywatel współpracuje z KGB - powiedziała dwukrotna srebrna medalistka halowych mistrzostw Polski w biegu na 60 metrów (2023, 2024).

28-latka przyznała również, że jej były mąż okradł ją na dużą kwotę.

- Sytuacja z mężem w ogóle mnie nie męczyła. Była sprawa w sądzie i wszystko tam się rozstrzygało. Rozstaliśmy się po mistrzostwach świata w Budapeszcie, a po kilku miesiącach sprawy rozwodowej zapadła decyzja sądu. Problemem było tylko to, że ukradł mi sporo pieniędzy i wyjechał z kraju. Nic tym jednak nie mogę już zrobić - wyjawiła.

Teraz Cimanowska wiedzie szczęśliwe życie z nowym partnerem, który jednak obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych, z kolei sprinterka - w Polsce. Jak sama jednak stwierdziła, jest bardzo zadowolona z dotychczasowego, czteroletniego już pobytu w naszym kraju.

- I to teraz jest mój kraj. Czuję się w Polsce jak w domu. Nie wszyscy znajomi z Białorusi czują się w Polsce, jak ja. Może to ma związek z tym, że jestem kadrze narodowej i jestem mocno związana z polską flagą i reprezentowaniem polskich barw - zakończyła rozmowę z Tomaszem Kalembą.