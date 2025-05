VakifBank Stambuł rywalizację w tej edycji Ligi Mistrzyń rozpoczął od zmagań w grupie C. Dość łatwo uporał się z drużynami Calcit Kamnik (3:1, 3:0) i AJM FC do Porto (3:0, 3:0). O pierwsze miejsce w tabeli rywalizował z włoską ekipą Numia Vero Volley Milano. Po zwycięstwie 3:0 u siebie, przegrał 1:3 na wyjeździe i wyprzedził rywalki lepszym bilansem setów.





Pierwsza lokata w grupie dała bezpośredni awans do ćwierćfinału. W nim doszło do derbów Stambułu, w których VakifBank ograł Fenerbahce Medicana (0:3, 3:1; 15:11 w złotym secie) i przypieczętował awans do czołowej czwórki.

Savino Del Bene Scandicci walkę o Final Four rozpoczęło w grupie E. Przebrnęło przez pierwszą fazę z kompletem zwycięstw, punktów i imponującym bilansem setów 18–0. Włoski klub pokonał CSO Voluntari 2005, Allianz MTV Stuttgart oraz BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała.

W ćwierćfinale na drużynę ze Scandicci czekał kolejny polski klub -PGE Grot Budowlani Łódź. Włoszki kontynuowały serię zwycięstw i dwukrotnie wygrały po 3:0, meldując się w półfinale.

Final Four Ligi Mistrzyń siatkarek jest rozgrywany w dniach 3-4 maja w Ulker Sports Arena w Stambule. O najbardziej prestiżowe klubowe trofeum w Europie grają trzy włoskie kluby: Numia Vero Volley Milano, A. Carraro Imoco Conegliano i Savino Del Bene Scandicci oraz jeden turecki - VakıfBank Stambuł.

Relacja live i wynik na żywo z meczu VakifBank Stambuł – Savino Del Bene Scandicci w sobotę 3 maja o godzinie 18.00 na Polsatsport.pl.