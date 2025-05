Numia Vero Volley Milano w pierwszej fazie rozgrywek występowała w grupie C. Pokonała AJM FC do Porto (3:0, 3:0), Calcit Kamnik (3:0, 3:0), a decydujące o pierwszym miejscu w grupie okazały się mecze z VakifBankiem. W Stambule turecka drużyna wygrała 3:0, w rewanżu gospodynie pokonały rywalki 3:1 i to VakifBank stosunkiem setów wyprzedził ekipę z Mediolanu w tabeli.

Drugie miejsce w grupie oznaczało grę w barażu o ćwierćfinał. W nim ekipa Vero Volley pewnie pokonała niemiecki SSC Palmberg Schwerin (3:0, 3:0) i zameldowała się w czołowej ósemce. W ćwierćfinale wyeliminowała drużynę Eczacibasi Dynavit Stambuł, wygrywając dwukrotnie po 3:0.

A. Carraro Imoco Conegliano broni trofeum wywalczonego przed rokiem, gdy w emocjonującym finale pokonało 3:2 właśnie drużynę z Mediolanu. W składzie Imoco Volley są dwie polskie siatkarki - rozgrywająca Joanna Wołosz oraz przyjmująca Martyna Łukasik. W fazie grupowej włoski gigant rywalizował w grupie A, którą bardzo pewnie wygrał. Sześć meczów, sześć zwycięstw i zaledwie jeden stracony set to bilans ekipy z Conegliano, która pokonała DevelopRes Rzeszów (3:1, 3:0), Maricę Płowdiw (3:0, 3:0) oraz Mladost Zagrzeb (3:0, 3:0).

Pierwsze miejsce w grupie dało bezpośredni awans do ćwierćfinału, a w nim... kolejne konfrontacje z rzeszowskim Developresem. Tym razem włoska ekipa dwukrotnie wygrała po 3:0 i zameldowała się w turnieju finałowym.

Final Four Ligi Mistrzyń siatkarek jest rozgrywany w dniach 3-4 maja w Ulker Sports Arena w Stambule. O najbardziej prestiżowe klubowe trofeum w Europie grają trzy włoskie kluby: Numia Vero Volley Milano, A. Carraro Imoco Conegliano i Savino Del Bene Scandicci oraz jeden turecki - VakıfBank Stambuł.

