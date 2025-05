Wyzwania, które czekają świat sportu. Ważna dyskusja podczas III Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki

W dniach 6-7 maja odbędzie się już trzecia edycja Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki. W ostatnich latach Kongres był miejscem, w którym swoimi doświadczeniami mogły wymieniać się najważniejsze postacie świata sportu, turystyki i administracji publicznej. Podczas dwóch poprzednich edycji nie zabrakło merytorycznych rozmów i konstruktywnych dyskusji. Prelegenci mają nadzieję, że tak samo będzie to wyglądało również w tym roku.

- To jest bardzo ważna inicjatywa, która już na szczęście zagościła na stałe w kalendarzu wydarzeń związanych ze sportem i turystyką. To wydarzenie, które pozwala na wymianę poglądów i doświadczeń. To też możliwość do podzielenia się sukcesami, drogą do sukcesów, jak i wyzwaniami, które czekają świat sportu. Mam nadzieję, że to inicjatywa, która będzie kontynuowana - stwierdził Uznański.

ZOBACZ TAKŻE: Igrzyska olimpijskie w Polsce? To jeden z głównych tematów III Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki

Jednym z tematów tegorocznego Kongresu będą wyzwania, jakie przed sportem stawiają nowe technologie i social media.

- Mam przyjemność uczestniczyć w panelu, który będzie dotyczyć wyzwań, jakie przed światem sportu stawiają zmiany technologiczne i social media. Czasem nawet niezdefiniowane, ale bardzo poważne. Z jednej strony otwierają nowe możliwości, ale z drugiej stanowią zagrożenie dla tradycyjnych form przekazu relacji z wydarzeń sportowych. Jestem bardzo ciekawy opinii moich współpartnerów w panelu - jakie widzą plusy i minusy tych zmian - stwierdził Dyrektor Operacyjny Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Jakie dokładnie wyzwania czekają świat sportu, a w szczególności siatkówkę?

- Nie chcę, żeby zabrzmiało to nieskromnie, ale po ostatnich sukcesach siatkarzy, będziemy zawsze przed nimi stawiali zadanie, by kwalifikowali się do turniejów międzynarodowych i zostawali w nich do ostatniego dnia. Jeżeli chodzi o panie, to żeby dorównywały swoimi osiągnięciami panom, to znaczy, by w klasyfikacji europejskiej i światowej były coraz wyżej i walczyły o podia. Oczywiście bardzo ważna jest stabilizacja nie tylko sportowa, ale również finansowa i kadrowa, jeżeli chodzi o pracę całego związku - podsumował Uznański.

Europejski Kongres Sportu i Turystyki odbędzie się w Zakopanem. Głównym Partnerem Medialnym wydarzenia, które będzie miało miejsce 6 i 7 maja, jest Polsat Sport.

Redakcja, Polsat Sport