Miedź Legnica przystępuje do nadchodzącego spotkania z lekkim niedosytem po zaskakującym remisie z Chrobrym Głogów. Choć podopieczni Wojciecha Łobodzińskiego wciąż plasują się na czwartej pozycji w tabeli Betclic 1. Ligi, dającej udział w barażach o awans do PKO BP Ekstraklasy, to margines błędu mają minimalny - rywale depczą im po piętach, a każdy punkt może być na wagę złota.

Z kolei ich najbliższy przeciwnik znajduje się w zupełnie innej części tabeli, ale w równie trudnej sytuacji. Choć zajmuje 13. miejsce, to przewaga nad strefą spadkową wynosi zaledwie cztery punkty. Do końca sezonu pozostały cztery kolejki i margines bezpieczeństwa może w każdej chwili stopnieć, dlatego każdy zdobyty punkt przybliża ich do utrzymania.

W rundzie jesiennej w Opolu to legniczanie byli górą, wygrywając 2:0.

Relacja live i wynik na żywo meczu Miedź Legnica - Odra Opole na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12:00.

ŁO, Polsat Sport