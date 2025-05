Ewa Pajor wyróżniona! Taka informacja przed finałem Ligi Mistrzyń

Pajor dołączyła do ekipy ze stolicy Katalonii na początku lipca 2024 roku. W tym sezonie reprezentantka Polski świetnie prezentuje się nie tylko w rywalizacji na krajowym podwórku, ale również na arenie międzynarodowej. Na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Hiszpanii Pajor strzeliła w sumie 19 bramek, dzięki czemu plasuje się na pierwszym miejscu w klasyfikacji strzelczyń.

Napastniczka świetnie zaprezentowała się w kwietniowych starciach. Barcelona 13 kwietnia zmierzyła się z Atletico Madryt (6:0), a trzy dni później pokonała Sevillę (5:1). To właśnie w drugim z wymienionych starć Pajor błyszczała na boisku, strzelając dwa gole. To wystarczyło, by władze ligi wskazały kapitankę reprezentacji Polski najlepszą piłkarką kwietnia w hiszpańskiej ekstraklasie.

Barcelona plasuje się obecnie na pierwszym miejscu w tabeli z czterema punktami przewagi nad Realem Madryt. "Duma Katalonii" świetnie radzi sobie także na arenie międzynarodowej. Już 24 maja "Blaugrana" stanie naprzeciwko Arsenalu w finałowym meczu Ligi Mistrzyń.

