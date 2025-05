Impreza rangi ATP Tour 1000 w Madrycie to kolejne zmagania podczas okresu gry na nawierzchni ziemnej. Zawody są także jednym z najważniejszych sprawdzianów formy przed wielkoszlemowym Rolandem Garrosem.

W starciu o końcowy tytuł w stolicy Hiszpanii mierzą się rozstawieni odpowiednio z "14" i "5" Casper Ruud i Jack Draper. Obaj rywalizację rozpoczynali zatem od drugiej rundy, a w drodze do finału nie stracili nawet seta.

Norweg pokonał kolejno Arthura Rinderknecha (6:3, 6:4), Sebastiana Kordę (6:3, 6:3), Taylora Fritza (7:5, 6:4), Daniiła Miedwiediewa (6:3, 7:5) oraz Francisco Cerundolo (6:4, 7:5).

Brytyjczyk natomiast wyeliminował Tallona Griekspoora (6:3, 6:4), Matteo Berrettiniego (7:6(2) / krecz), Tommy'ego Paula (6:2, 6:2), Matteo Arnaldiego (6:0, 6:4) i Lorenzo Musettiego (6:3, 7:6(4)).

Patrząc na styl gry Ruuda i Drapera, znacząco się on różni. Norweg to specjalista od mączki - to właśnie na niej czuje się zdecydowanie najlepiej. Brytyjczyk dotąd nie był kojarzony z dobrymi występami na cegle. Preferował szybsze nawierzchnie, lecz w ostatnich tygodniach znajduje się w kapitalnej dyspozycji, którą udało mu się przełożyć również na pomarańczową ziemię.

Dla obu tenisistów jest to pierwszy bezpośredni pojedynek. Stawką jeden z największych sukcesów w ich dotychczasowych karierach.

