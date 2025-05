Hajto jest tego pewien w kontekście Feio. Powiedział wprost

Jak co niedzielę, temat Legii Warszawa w programie "Cafe Futbol" wywołuje wiele emocji. W najnowszym wydaniu eksperci wypowiedzieli się w sprawie potencjalnej dalszej współpracy Legii Warszawa z Goncalo Feio.

- Jest na tyle długo w klubie, że ludzie powinni już wiedzieć, czy chcą z nim pracować czy nie, bo dziś jest już 4 maja - poruszył temat Bożydar Iwanow.

Pewny swojego zdania na temat przyszłości Portugalczyka w stolicy jest Tomasz Hajto, który dostrzegł również rolę świeżo sprowadzonego do Warszawy na stanowisko dyrektora operacji piłkarskich Frediego Bobica.

- Przekaz jest prosty. Jeśli chcieliby z nim pracować, to przedłużyliby mu umowę. Moim zdaniem Bobic jest ściągnięty po to, by pozyskać dobrego trenera i dobry sztab szkoleniowy. Bobic ma aktualną sprawę sądową z Herthą Berlin. Z Legią podpisał tylko na rok i to jest taki ruch, gdzie Legia też postąpiła dobrze, bo czemu miałaby go podpisać na dłużej? Legia chce zobaczyć, co ten Bobic jest w stanie zrobić, a Bobic chce zobaczyć, na co stać Legię. To rozsądne i mądre, bo po co wiązać się umową i za chwilę latać po sądach. Ewidentnie Bobic sonduje rynek trenerski na nowy sezon - stwierdził Hajto.

Według eksperta Polsatu Sport przygoda Feio z Legią dobiega zatem końca. Portugalczyk ze stołeczną drużyną pracuje od 10 kwietnia ubiegłego roku. "Wojskowi" pod jego skrzydłami zdobyli w tym sezonie Puchar Polski i dotarli do ćwierćfinału Ligi Konferencji. W Ekstraklasie natomiast - na cztery kolejki przed końcem rozgrywek - plasują się na piątej pozycji.