Mistrzostwo Włoch na wyciągnięcie ręki! Dominacja w trzecim meczu

Tegoroczna walka o mistrzostwo Włoch jest bardzo wyrównana. W pierwszym meczu ostatecznej rywalizacji na Półwyspie Apenińskim lepsi okazali się siatkarze Itasu Trentino, którzy wygrali w swojej hali 3:0. Zawodnicy klubu Cucine Lube Civitanova odpłacili im pięknym za nadobne, wygrywając u siebie również w trzech setach, tym samym doprowadzając od wyrównania w finale.

Gospodarzami trzeciego starcia ponownie był zespół Itas Trentino. To właśnie podopieczni Fabio Soliego lepiej weszli w ten mecz, szybko zapewniając sobie prowadzenie (7:3). Chociaż goście kilka razy byli dość blisko, by doprowadzić do wyrównania, to mistrz Włoch z sezonu 2022/2023 utrzymał przewagę do końca seta (25:22).

Druga część starcia również ułożyła się po myśli zawodników klubu z Trydentu. Ponownie stawiali warunki na boisku, już na starcie wygrywając punkt za punktem. Bardzo dobrze na parkiecie prezentował się Kamil Rychlicki, który był odpowiedzialny za sporą liczbę "oczek" zdobytych przez jego zespół. Ostatecznie gospodarze wygrali drugiego seta 25:18.

Początek trzeciej partii był zdecydowanie najbardziej wyrównany. Ekipy rozpoczęły zmagania w tej części meczu od gry punkt za punkt. Po chwili Itas ponownie zaczął dominować. Giampaolo Medei na pewno nie mógł być zadowolony z postawy swoich podopiecznych, którzy zaczęli popełniać coraz więcej błędów. Ekipa Cucine Lube Civitanova przegrała ostatnią partię 18:25.

Dzięki temu zwycięstwu Itas Trentino przybliżył się do mistrzostwa Włoch, do którego potrzebuje jeszcze tylko jednego triumfu. Czwarty mecz finałowej rywalizacji zaplanowany jest na 7 maja. Ewentualny piąty mecz odbędzie się 11 maja.

Wynik trzeciego meczu finałowego:

Itas Trentino - Cucine Lube Civitanova 3:0 (25:22, 25:18, 25:18)

Stan rywalizacji o mistrzostwo Włoch: Itas Trentino - Cucine Lube Civitanova 2-1

AA, Polsat Sport