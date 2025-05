Nie uwierzysz, ile mieli lat, gdy po raz pierwszy stanęli na boisku w PlusLidze!

PlusLiga to jedna z najlepszych lig siatkarskich świata. Nie brakuje w niej wielkich gwiazd. Młode talenty muszą się sporo napocić, aby zapracować na ligowy debiut. Co roku jednak wchodzą do gry, a wiek najmłodszych debiutantów może zaskakiwać. Ile mieli lat, gdy pierwszy raz zagrali w PlusLidze?