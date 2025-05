W niedzielę za żółte kartki pauzować będą skrzydłowy Filip Rózga oraz obrońcy Otar Kakabadze i Virgil Ghita. Szczególnie absencja tego pierwszego jest bolesna, gdyż Rózga to ostatnio podstawowy młodzieżowiec. Młodzi piłkarze "Pasów" do tej pory spędzili na boisku 2583 minut, więc do wypełnienia limitu trzech tysięcy i uniknięcia kary finansowej jeszcze sporo brakuje.

- Brakuje nam średnio 110 minut na mecz. Nie chcielibyśmy w ostatnim spotkaniu wszystkiego nadrabiać - powiedział Kroczek.

Cracovia, pomimo słabszej postawy w tej rundzie, zajmuje szóste miejsce w tabeli z dorobkiem 45 punktów. Ostatnio nastroje poprawiło wyjazdowe zwycięstwo 1:0 z Motorem w Lublinie. Szkoleniowiec "Pasów" nie zgadza się jednak z opinią, że wcześniej jego drużyna była w kryzysie.

- Nie używałbym słowa kryzys w takim kontekście, że nie wiedzieliśmy, co robić i nie mieliśmy wiary. Nie potrafiliśmy regularnie punktować, ale kryzys byłby, gdybyśmy byli na dwunastym, czternastym miejscu w tabeli. Mecz z Motorem był ważnym przełamaniem. Wygrana była dla nas istotna. Po dwóch porażkach trzeba było zrobić wszystko, by wygrać, czuliśmy, że nie możemy sobie pozwolić na kolejną stratę punktów - wyjaśnił.

Lechia, po ostatnim zwycięstwie 3:1 z Piastem Gliwice, wydostała się ze strefy spadkowej i z dorobkiem 30 punktów zajmuje 15. lokatę. We wtorek Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN nie przyznała gdańskiemu klubowi licencji na udział w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy w następnym sezonie z powodu niespełnienia kryterium F.05 Podręcznika Licencyjnego, który dotyczy prognozy finansowej.

Zdaniem Kroczka ta sprawa nie będzie miała istotnego wpływu na przebieg gry.

- Tematy licencyjne w pierwszym etapie nie są ostateczne. Następuje jedno, drugie odwołanie, w końcu kluby licencje dostają. Ale nie patrzymy na ten aspekt, tylko na to, co my możemy zrobić - uzasadnił.

Relacja live i wynik na żywo meczu Cracovia - Lechia Gdańsk na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:45.

PAP