Po porażkach z Zagłębiem Lubin i Koroną Kielce aktualni wciąż mistrzowie Polski co prawda zajmują trzecie miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy, ale do Lecha tracą już pięć, a do lidera Rakowa - siedem punktów na cztery kolejki do końca rozgrywek. Tylko dwa punkty mniej od Jagiellonii ma Pogoń, a pięć - Legia.

- Nie ma co patrzeć przed siebie, nie ma co patrzeć za siebie, trzeba patrzeć na siebie. Wszelka matematyka nic nam nie daje, jeżeli sami nie będziemy wygrywać - mówił trener Jagiellonii Adrian Siemieniec w piątek na przedmeczowej konferencji prasowej.

Pytany o wnioski po przegranych w ostatnich kolejkach, mówił, że jest ich sporo, ale - jak zaznaczył - o szczegółach nie będzie mówił publicznie, by nie ułatwiać przeciwnikom przygotowań do meczów z Jagiellonią.

- Jeżeli ktoś wnikliwie będzie obserwować nas i moje decyzje, to pewnie niektórych wniosków będzie w stanie się domyśleć - dodał.

- Na tym etapie po prostu wolałbym zostawić to dla siebie, żeby jednak troszkę nie podpowiadać rywalom, co się stało z Jagiellonią w ostatnich spotkaniach - dodał szkoleniowiec. Zaznaczył, że analiza sytuacji nie opiera się tylko na przegranych meczach z Zagłębiem Lubin u siebie i Koroną Kielce na wyjeździe.

- Pewne rzeczy zaczynają się wcześniej, pewne procesy, pewne sytuacje, o których my rozmawiamy i wątków jest wiele. Najważniejsze jest to, jak na to zareagujemy na boisku - podkreślał.

Dodał, że zagrają dwa zespoły, które w ostatnim czasie nie wygrywają, a które będą chciały się przełamać.

- Spodziewam się przeciwnika, który przyjedzie tu zdeterminowany, z wiarą w to, że może wygrać. A my musimy stanąć na wysokości zadania, żeby ten mecz "dźwignąć" i zwyciężyć u siebie, bo bardzo tego potrzebujemy - mówił.

Relacja live i wynik na żywo meczu Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

PAP